Apresentação do cantor Sérgio Reis na feira Agro-Industrial

Mario Poggio

Na gestão do prefeito municipal Homero Corrêa Leite, 1977/1982, as feiras Agro-Industrial iniciaram no Estádio Municipal Doutor Gabriel Mesquita, a “Vargeana” e o chefe do executivo contratava cantores de sucesso para animá-las.

Em uma destas festas, o convidado foi o cantor Sérgio Reis, que na juventude trocou a “jovem guarda” (cantava coração de papel) pela música sertaneja e cativou o público com a música raiz.

Conforme se recorda a recepcionista do evento, Ana Zilda da Costa Belchior, que participou também como assistente de palco e segurou o berrante para o artista, enquanto este se apresentava.