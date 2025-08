Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José Antônio Pedro, aos 56 anos de idade, no dia 26 de julho. Residia no Jardim Paraiso II; deixou a esposa Leonice Guedes Pedro; os filhos Wellington, Welen, Weverton e Wesley; nora; genro; netos e irmã. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Eugênio Dutra, conhecido por Toninho Caçapa, aos 70 anos de idade, no dia 27 de julho. Residia no Centro, deixou a esposa Conceição de Andrade Dutra; os filhos Érika, Claudinha, Lucimara e Rafael; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maurílio Prado, aos 64 anos de idade, no dia 27 de julho. Residia no Jardim Paraíso I; deixou irmãos, sobrinhos e cunhados. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida Benedita Pedrilho, conhecida por Nega, aos 81 anos de idade, no dia 27 de julho. Residia no Jardim Dolores; era viúva de Antônio Pedrilho; deixou as filhas Maria Goreti e Rosa Olinda; netos e bisneta. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roberto Costa de Almeida, conhecido por Robertinho, aos 64 anos de idade, no dia 29 de julho. Residia no Jardim Dolores; deixa a esposa Natalina Benedita Marinho de Almeida; os filhos Marcelo e Roberta; nora e netas. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Macitelli, aos 96 anos de idade, no dia 29 de julho. Residia na cidade de Aparecida de Goiânia; era viúvo de Amélia Bovo Macitelli; deixou os filhos Vera Lúcia, Armando, Márcia e Marlene; era pai também de Luiz Antônio – já falecido, deixa ainda netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Luiz Machado, conhecido por Pelé, aos 65 anos de idade, no dia 30 de julho. Residia na Cohab V; deixou a mãe Dulcelina de Almeida Machado; a esposa Teresa Lopes Batista e os filhos Rubia, Raquel, Luiz, João Vitor e Aline. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vera Lúcia da Silva da Rosa, aos 71 anos de idade, no dia 31 de julho. Residia no Centro; deixa os filhos Marcelo e Paulo; as noras Cláudia e Ana Mara; os netos João e Gabriel; o irmão Osvaldo e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Donizetti da Silva, aos 60 anos de idade, no dia 1º de agosto. Residia no bairro Residencial Colina; deixou a mãe Catharina Alves de Souza Silva; a esposa Maria; filhos e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Gerancina de Paulo Loro, aos 83 anos de idade, no dia 18 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Gessi Raimunda Martin, aos 65 anos de idade, no dia 20 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Dagnaldo Medeiros Costa, aos 91 anos de idade, no dia 27 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.