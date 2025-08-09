Filhos falam sobre seus pais

Para compor também a matéria sobre a importância da figura paterna na formação dos filhos, alusiva ao Dia dos Pais que é comemorado neste domingo, dia 10 de agosto, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande ouviu também alguns filhos, que teceram comentários sobre seus pais.



Vinicius Coutinho destaca a simplicidade de seu pai João Pereira Coutinho, dizendo que este atributo sempre o ensinou mais que mil palavras. “Com passos firmes e um amor silencioso, o senhor construiu um legado de honra e esforço.

Homem de poucas falas, mas cheio de grandes exemplos, é a sua garra que admiro e inspira os meus dias”, falou. Cita seu pai como exemplo, dizendo: “Quem dera todo mundo, pudesse se espelhar em você; como pai, provedor, herói e companheiro. Obrigado por ser presença, cuidado e força em todos os momentos da minha vida, por nunca faltar e se doar sempre. Eu amo você!”, finalizou.