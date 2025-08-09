Patrícia Gambaroto Rigamonti

Meu Pai, meu suporte

Também a jovem Patrícia Gambaroto Rigamonti é só elogios para seu pai João Rigamonti Belmar. “Meu Pai é meu grande suporte, meu caminho para o futuro, com ele aprendo muitas coisas sobre a vida e sobre meu trabalho. Sou grata por ele”, afirmou, desejando ao seu pai um “Feliz dia dos Pais”.

