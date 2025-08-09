Também a jovem Patrícia Gambaroto Rigamonti é só elogios para seu pai João Rigamonti Belmar. “Meu Pai é meu grande suporte, meu caminho para o futuro, com ele aprendo muitas coisas sobre a vida e sobre meu trabalho. Sou grata por ele”, afirmou, desejando ao seu pai um “Feliz dia dos Pais”.
Últimos artigos
Patrícia Gambaroto Rigamonti
Também a jovem Patrícia Gambaroto Rigamonti é só elogios para seu pai João Rigamonti Belmar. “Meu Pai é meu grande suporte, meu caminho para o futuro, com ele aprendo muitas coisas sobre a vida e sobre meu trabalho. Sou...
Dia dos Pais
Prof. José Alberto Aguilar CortezGostaria muito de poder comemorar o Dia dos Pais com uma mensagem otimista para nossos leitores, mas, infelizmente, notícias boas continuamos esperando de Brasília para reacender nossa esperança de conseguir um país mais justo com...
Filhos falam sobre seus pais
Para compor também a matéria sobre a importância da figura paterna na formação dos filhos, alusiva ao Dia dos Pais que é comemorado neste domingo, dia 10 de agosto, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande ouviu também alguns...