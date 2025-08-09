Um homem considerado foragido do sistema prisional foi localizado e preso pela Polícia Militar no último sábado, dia 2, no bairro do Desterro, em Casa Branca.
De acordo com a PM, o homem constava como evadido desde o dia 23 de junho. Ele cumpria pena por roubo, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro.
Após a abordagem, ele foi reconduzido à Penitenciária de Casa Branca, onde permanece à disposição da Justiça.
Polícia prende foragido no bairro Desterro, em Casa Branca
