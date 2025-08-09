Times mostram muita habilidade no Campeonato de Futsal

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal começou na quinta-feira, dia 7, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, onde o Cohab e o Liverpool II empataram em 2 a 2, no início da noite. A partida seguinte foi a vitória do Bayer por 4 a 3 sobre o Santana.

Os jogos da segunda rodada prosseguem na terça-feira, dia 12 de agosto. Às 19h30 o III Vilas joga contra o Meninos do Botafogo e a partida das 20h30 será entre Lagoa Branca e Liverpool I. Já na quinta-feira, dia 14 de agosto, Atlético Casa Branca e Bão Di Goli jogam às 19h30 e o jogo seguinte será entre Fúria e Cruzeirinho.

Jogos

A primeira rodada do Campeonato Municipal de Futsal foi encerrada no dia 5 de agosto, terça-feira, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, na Vila Santana, com os confrontos entre Fúria e Atlético Casa Branca e Cruzeirinho e Bão Di Goli.

As duas partidas foram bastante equilibradas. O primeiro jogo terminou na vitória do Atlético Casa Branca por 4 a 3 em cima do Fúria. Já o Bão Di Goli venceu o Cruzeirinho por 3 a 2.

No dia 29 de julho, a primeira partida do campeonato foi a vitória do Santana FC sobre o Cohab Futebol Clube por 4 a 2. Na sequência, com o placar de 6 a 2, o Liverpool II goleou o Santana. No dia 31, aconteceu a vitória de 5 a 2 do time de Lagoa Branca sobre o III Vilas e o Meninos do Botafogo fez 4 a 2 no Liverpool I.

O torneio

O Campeonato Municipal de Futsal é uma realização do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. As partidas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 22h, no CEE José Cortez, que está localizado na Rua Jaguari, nº 300, Vila Santana.

Esta edição reúne 12 equipes, sendo nove de Vargem Grande do Sul e três de municípios vizinhos, sendo equipes de Casa Branca e São João da Boa Vista.

Foto: Prefeitura Municipal