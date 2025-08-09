Uma adolescente foi apreendida pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina em uma via pública do bairro Vila São José, em Vargem Grande do Sul, na manhã da terça-feira, 5 de agosto.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem era alvo de um mandado de busca e apreensão previamente conhecido pela equipe policial. Ao ser localizada, foi abordada pelos agentes e nenhum material ilícito foi encontrado com ela. Em seguida, a jovem foi informada sobre o mandado judicial e recebeu voz de apreensão.
Ela foi então conduzida ao Posto de Pronto Atendimento da cidade para realização do exame de corpo de delito, sendo expedido laudo médico cautelar.
Posteriormente, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil e a adolescente encaminhada à Fundação Casa Andorinhas. Todo o procedimento foi acompanhado pela mãe da garota, que foi comunicada e esteve presente durante o atendimento policial.
A ação foi conduzida por policiais militares da 4ª Companhia da PM, vinculada ao 24º Batalhão da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul.
Adolescente é apreendida em Vargem Grande
Uma adolescente foi apreendida pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina em uma via pública do bairro Vila São José, em Vargem Grande do Sul, na manhã da terça-feira, 5 de agosto.