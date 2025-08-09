Neste sábado tem início a tradicional quermesse da Paróquia São Joaquim

A quermesse da Paróquia de São Joaquim tem início neste sábado, dia 9 de agosto e segue aos sábados e domingos durante todo o mês, sendo realizada após a missa da noite, por volta das 20h. O evento reúne fiéis e a comunidade em momentos de fé, confraternização e muita comida saborosa, sendo um dos mais esperados do calendário religioso da Paróquia.



Após o encerramento da quermesse, terá início a Festa do Caminhoneiro, marcada para os dias 13 e 14 de setembro. A programação inclui o tradicional Show de Prêmios (bingo) no sábado, dia 13, às 20h, atraindo participantes com sorteios e prêmios variados. No domingo, dia 14, a Missa dos Caminhoneiros será celebrada às 9h, seguida de procissão com caminhões e outros veículos.



Encerrando a celebração, às 11h30 do domingo, dia 14, todos estão convidados para a animada Festa no Salão São Joaquim, que trará como destaque a saborosa comida de boteco, proporcionando um ambiente descontraído e acolhedor para celebrar os profissionais das estradas e a comunidade.