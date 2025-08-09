Outra filha que teceu comentários sobre o pai, foi Viviani Cristina Barion, filha de Ivanir Barion (Vandi). Ao jornal, comentou que seu pai é a base da sua vida, sempre ao seu lado com apoio e amor incondicional. “Seus ensinamentos me tornaram mais forte e preparada para os desafios do mundo. Ele é meu exemplo diário e a prova de que a presença de um pai transforma tudo ao nosso redor”, afirmou a jovem.