Outra filha que teceu comentários sobre o pai, foi Viviani Cristina Barion, filha de Ivanir Barion (Vandi). Ao jornal, comentou que seu pai é a base da sua vida, sempre ao seu lado com apoio e amor incondicional. “Seus ensinamentos me tornaram mais forte e preparada para os desafios do mundo. Ele é meu exemplo diário e a prova de que a presença de um pai transforma tudo ao nosso redor”, afirmou a jovem.
Hoje existem novos modelos de famílias
Em tempos em que os modelos familiares se diversificam cada vez mais, o papel do pai na formação dos filhos continua sendo tema de debate e reflexão. Em Vargem Grande do Sul, a assistente social que trabalha na prefeitura...
A importância da figura paterna na formação dos filhos
No mês em que se celebra o Dia dos Pais, muito se fala sobre presentes, homenagens e momentos em família. Mas para além das datas comemorativas, especialistas alertam para a importância contínua e profunda da presença paterna na vida...
Bethânia Machado
A jovem Bethânia Machado afirma que falar com seu pai Vanderlei Machado é fácil. Difícil mesmo para ela, é explicar em poucas palavras o quanto ele significa para a adolescente. “Ele é meu exemplo de força, de responsabilidade, de...