A jovem Bethânia Machado afirma que falar com seu pai Vanderlei Machado é fácil. Difícil mesmo para ela, é explicar em poucas palavras o quanto ele significa para a adolescente. “Ele é meu exemplo de força, de responsabilidade, de fazer o certo mesmo quando é difícil. É aquele tipo de pessoa que nunca precisou dizer “eu te amo” o tempo todo, porque a gente sente”, afirmou.



Para ela, o amor de seu pai está em cada atitude, em cada pergunta que ele faz, demonstrando seu carinho, ao lhe perguntar “chegou bem?” ou “você já comeu?”. “Está no jeito dele de se preocupar, de cuidar, de ensinar, até quando ele nem percebe”, falou.



Também comenta que nem tudo são flores, no relacionamento, uma vez que seu pai é teimoso. “Teimoso do tipo que, se disser que vai dar certo, mesmo caindo aos pedaços, ele vai até o fim só pra provar o ponto, mas é aí que mora a beleza: ele me ensinou a não desistir e ser firme, a ir até o fim das coisas em que acredito”, exemplificou. Segundo Bethânia, seu pai tem um jeito simples e direto de ver a vida, que a fez enxergar o que realmente importa. “Ele me ensinou que caráter vale mais do que aparência, que palavra dada é compromisso, e que respeitar os outros, e a si mesmo, é o mínimo”, disse a jovem.



Reconhece que seu pai não é perfeito, acrescentando: “E, sinceramente? Ainda bem, porque é exatamente do jeito dele, com todas as manias e jeitos únicos, que ele se tornou o homem que eu admiro tanto. O pai que eu amo com todo o meu coração”, se expressou. Para ela, o texto que enviou ao jornal é só um pedacinho do que ela sente. “Mas, se ele estiver lendo isso, espero que saiba: eu sou grata todos os dias por ser sua filha. E se eu me tornar metade da pessoa que ele é, já estarei no caminho certo”, finaliza Bethânia.