A importância da figura paterna na formação dos filhos

No mês em que se celebra o Dia dos Pais, muito se fala sobre presentes, homenagens e momentos em família. Mas para além das datas comemorativas, especialistas alertam para a importância contínua e profunda da presença paterna na vida dos filhos desde os primeiros dias de vida até a fase adulta

Presença do pai torna o filho mais seguro

A psicóloga Ana Amélia Morandin Ranzani de Carvalho, com 20 anos de experiência na área e formação pela USP – São Paulo, atua com a abordagem cognitivo-comportamental (TCC), além de atender nas áreas de neuropsicologia e neuropsicopedagogia. Ela reforça a relevância da participação ativa dos pais na construção emocional e social dos filhos.

A presença do pai na vida do filho desde o nascimento é de extrema importância.

Representa força, segurança, apoio, amor e respeito, afirma a psicóloga. Essa relação de afeto não é apenas benéfica para a criança, mas também para o próprio pai, que encontra nessa vivência uma oportunidade de crescimento pessoal e afetivo.

Ana Amélia, que atende crianças, adolescentes, adultos e idosos, ressalta que a construção de um vínculo afetivo sólido com o pai contribui diretamente para o desenvolvimento de indivíduos mais seguros, determinados e emocionalmente estruturados.



“Quando o pai é presente, ele contribui de maneira positiva para que o filho se torne uma pessoa mais segura e com condições favoráveis para demonstrar e transmitir afeto, explica’’.

Por outro lado, a ausência dessa relação pode trazer impactos duradouros.



Quando esse vínculo é cortado ou inexistente, podem surgir diversos problemas emocionais e psicológicos que se estendem desde a infância até a vida adulta. Isso pode acarretar grandes desafios. Segundo ela, filhos que crescem sem a presença paterna costumam desenvolver dificuldades em demonstrar sentimentos, estabelecer relações saudáveis e lidar com os desafios do cotidiano.



“A ausência da figura paterna pode gerar pessoas com grandes dificuldades para demonstrar afeto ao próximo e sem estrutura para enfrentar as adversidades da vida. Por isso, a busca por ajuda psicológica é fundamental para preencher essas lacunas emocionais” enfatiza.



Para Ana Amélia, relações sólidas entre pais e filhos aumentam significativamente as chances de formar adultos emocionalmente equilibrados, fortes e bem-sucedidos.

“Quando a relação é sólida, a probabilidade de formar adultos emocionalmente saudáveis e de sucesso é muito maior, pontua.’’



A psicóloga ainda deixa uma mensagem para pais e filhos neste domingo, quando se comemora o Dia dos Pais:

“Filhos, respeitem seus pais. E pais, aproximem-se de seus filhos, oferecendo afeto, respeito, amor e apoio. Hoje os desafios são muitos, então, se sentirem necessidade, procurem um profissional que possa orientar e auxiliar no que for preciso. Desejo a todos os pais um lindo dia, de muita saúde e realizações.’’