Iniciadas as obras de asfaltamento da Avenida Dr. Lysânias em Itobi

Na manhã da última terça-feira, 5 de agosto, tiveram início as obras de asfaltamento da Avenida Dr. Lysânias Marcelino da Silva, importante via de entrada da cidade de Itobi.

A obra é mais uma conquista da atual gestão do prefeito Maranata e representa um avanço significativo na infraestrutura urbana do município. O investimento é fruto de uma Emenda Especial do deputado federal Baleia Rossi, no valor de R$ 500.000,00.

A pavimentação da avenida irá melhorar o tráfego, valorizar a entrada da cidade e proporcionar mais conforto e segurança aos moradores e visitantes.

Foto: Prefeitura Itobi