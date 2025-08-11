Classificados

Últimos artigos
Iniciadas as obras de asfaltamento da Avenida Dr. Lysânias em Itobi
Na manhã da última terça-feira, 5 de agosto, tiveram início as obras de asfaltamento da Avenida Dr. Lysânias Marcelino da Silva, importante via de entrada da cidade de Itobi. A obra é mais uma conquista da atual gestão do prefeito...
Jovem romeiro ainda se recupera após acidente na Romaria de Sant’Ana
O jovem Fabrício Weslley da Silva, 20 anos, ainda se recupera do trauma ocorrido após cair do boi durante os preparativos da 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. O acidente aconteceu nas proximidades da Igreja São Joaquim, no dia...