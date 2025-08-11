Jovem romeiro ainda se recupera após acidente na Romaria de Sant’Ana

O jovem Fabrício Weslley da Silva, 20 anos, ainda se recupera do trauma ocorrido após cair do boi durante os preparativos da 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. O acidente aconteceu nas proximidades da Igreja São Joaquim, no dia 27 de julho, e causou comoção entre fiéis e participantes do evento religioso.

De acordo com informações apuradas pelo jornal Gazeta de Vargem Grande junto aos familiares de Fabrício, o jovem continua fazendo acompanhamento médico em sua cidade natal, Porto Ferreira.

“Meu filho é um milagre, ele está em casa, levamos ele no otorrino, pois ele perdeu a audição do ouvido direito. Também vai fazer acompanhamento com neurologista e começar a fazer fisioterapia. Ele ainda perde um pouco do equilíbrio ao andar” disse sua mãe Cristina da Silva.

“A avaliação do otorrino diz que tem sangue no ouvido, mas isso pode ser temporário, é tudo questão de tempo e fé, logo ele estará recuperado por completo”, complementou a mãe.

Fabrício acompanha várias romarias de todas as cidades da região. O animal que o derrubou não era de sua propriedade, porém, ele já o conhecia e já havia montado nele antes. A família agradece todas as orações feitas pela saúde e recuperação de Fabrício. A Gazeta de Vargem Grande seguirá acompanhando o caso e deseja plena recuperação ao jovem romeiro.