Studio Morandin fornece produtos para cenários da TV Globo

Quem assistir ao programa Chef de Alto Nível, novo reality de gastronomia da Globo apresentado por Ana Maria Braga, se apurar bem o olhar, vai notar que algumas das paredes dos três cenários que compõem as cozinhas onde o programa é gerado, estão revestidas com “bricks” (tijolos) produzidos pela empresa vargengrandense Studio Morandin, de propriedade da família do empresário José Luiz Morandin.

Quem conta um pouco de como uma empresa de Vargem foi parar no Centro de Produção de Realities dos Estúdios Globo (antigo Projac) em Jacarepaguá-RJ, é o diretor da empresa, o psicanalista e neurocientista Antônio Carlos Carvalho, que em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, comentou sobre como tudo aconteceu.

O programa Chef de Alto Nível é uma versão brasileira do reality americano “Next Level Chef”, que traz três cozinhas empilhadas (porão, meio e topo) e segundo Antônio Carlos, os responsáveis para criar os estúdios no Brasil, precisavam de um revestimento parecido com os “bricks novaiorquinos” que aparecem nas paredes do programa americano e depois de muito procurarem, acabaram por conhecer os produtos produzidos pela Studio Morandin.

“Eles nos procuraram para conhecer os nossos produtos, houve um contato com o pessoal responsável pela área de parceria da Globo na Expo Revestir 2025 em São Paulo e de lá marcamos a primeira reunião nos Estúdios Globo no Rio de Janeiro, já com algumas amostras do que produzimos”, disse Antônio Carlos.

Explicou o diretor, que é casado com a médica Cristiane Morandin, que depois desta conversa a Studio Morandin fechou com a Globo o fornecimento de três produtos para o Programa Chef de Alto Nível, que dentre de seus quadros, tem o chef Jefferson Rueda de São José do Rio Pardo, proprietário do renomado restaurante A Casa do Porco, em São Paulo.

Depois desta primeira parceria os contratos deslancharam e a Studio Morandin acabou desenvolvendo mais dois produtos para a casa onde o programa Estrela da Casa, um reality show de competição musical com dinâmica de convivência em confinamento, vai funcionar.

“Depois do primeiro fornecimento prosperaram a parceria e para o programa Estrela da Casa, nós desenvolvemos dois novos produtos para a Globo, além de fornecermos mais um “brick” que tínhamos em produção”, comentou o diretor.

Essa parceria levou o diretor Antônio Carlos, que é neurocientista, a efetuar uma palestra especial nos Estúdios Globo para arquitetos e cenógrafos presentes no auditório do Rio de Janeiro, com transmissão para os estúdios de São Paulo e para outras pessoas que acompanhavam de casa suas explicações sobre o tema neuroarquitetura, onde discorreu sobre a importância de revestimentos rústicos nos cenários.

Fotos: Reportagem

A mais recente parceria com a Globo será para o novo cenário do programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, que deverá ir ao ar no próximo dia 25 de agosto. “Serão 140m2 de um produto por nós produzido, o “brick” “Telado Paglia Chiaro” que revestirão grande parte do cenário”, comentou Antônio Carlos.

Em janeiro de 2026, mais novidades. A Globo vai levar ao ar a novela Coração Acelerado, que terá uma temática mais sertaneja e passará na cidade cinematográfica dos Estúdios Globo. “Serão três cenários com os revestimentos produzidos pela Studio Morandin”, afirmou o diretor.

Quanto aos impactos que esta parceria com o maior grupo de mídia do Brasil pode trazer à empresa, o diretor comentou que este trabalho colocou a Studio Morandin numa exposição nacional, ao lado das grandes empresas nacionais que têm parcerias com a Globo.

“Hoje temos representantes em quase todo o território nacional, que revendem nossos produtos. Participamos das principais feiras de revestimentos do Brasil, como a Expo Revestir, que aconteceu em março em São Paulo; a Casacor, que aponta as tendências da arquitetura no Brasil e acabou de ser realizada em São Paulo e no dia 10 agora, estaremos na Casacor em Brasília”, falou Antônio Carlos.

Faislhe Rafael, presente na entrevista e gerente comercial da empresa, tem acompanhado de perto toda a evolução da Studio Morandin nestes últimos anos e realçou os investimentos e pesquisas feitas para dar qualidade e beleza nos produtos rústicos produzidos pela indústria cerâmica em que atua.

O empresário José Luiz Morandin, idealizador da Studio Morandin comentou com satisfação e orgulho a trajetória que os produtos cerâmicos produzidos pela empresa estão tomando. Faz sete anos que a indústria por ele criada vem recebendo investimentos e hoje produz mais de 70 modelos diferentes de revestimentos na cor, textura e tamanhos variados, que estão presentes nas construções em vários estados brasileiros.

“Conseguir atender as expectativas de qualidade de um mercado tão exigente e de uma empresa como a Globo, é muito gratificante”, afirmou. “A nossa proposta sempre foi criar produtos de excelente qualidade e visual agradável, para fazer com que uma casa, ou até mesmo um estúdio ou escritório, tenham realmente o aconchego de um lar”, comentou.