Quermesse da Paróquia São Joaquim continua até o final de agosto

A quermesse da Paróquia São Joaquim, iniciada no dia 9 de agosto, continua aos sábados e domingos durante todo o mês de agosto, sendo realizada após a missa, por volta das 20h. O evento está reunindo toda a comunidade em momentos de fé e confraternização, sendo um dos mais esperados do calendário religioso da Paróquia.

Festa do Caminhoneiro

Após o encerramento da quermesse em agosto, a Festa do Caminhoneiro terá início previsto para os dias 13 e 14 de setembro. A programação inclui o Show de Prêmios no sábado, dia 13, às 20h, atraindo participantes com sorteios e prêmios variados. No domingo, dia 14, a Missa dos Caminhoneiros será celebrada às 9h, seguida de procissão com caminhões e outros veículos.

No encerramento da celebração, às 11h30 do domingo, dia 14 de setembro, todos estão convidados para a animada Festa no Salão São Joaquim, que trará como destaque a saborosa comida de boteco, proporcionando um ambiente descontraído e acolhedor para celebrar os profissionais das estradas e a comunidade.

Foto: Divulgação