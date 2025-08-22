Gente e Fatos

Por
Gazeta
-
Joaquim Marçola Corrêa, festejou seus 3 aninhos, nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, quando recebeu os parabéns da mamãe Tayná e do papai Tiago. Joaquim ainda recebeu todo carinho dos avós, familiares e amiguinhos

Fotos: Arquivo Pessoal

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui