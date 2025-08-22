Gente e Fatos

Fotos: Arquivo Pessoal
Quermesse da Paróquia São Joaquim continua até o final de agosto
A quermesse da Paróquia São Joaquim, iniciada no dia 9 de agosto, continua aos sábados e domingos durante todo o mês de agosto, sendo realizada após a missa, por volta das 20h. O evento está reunindo toda a comunidade...
Coluna Momento Pet: Pedrita
A lindona Pedrita é o destaque desta semana da Coluna Momento Pet. A cachorrinha da raça pinscher de dois anos, foi adotada por Joanna Sinhá. “Pedrita é frágil, temos que ter muito cuidado para que ela não caia de nenhum...