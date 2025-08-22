Neste domingo tem a caminhada de Santa Filomena

Encerrando as festividades em homenagem a Santa Filomena, a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida realizará uma caminhada neste domingo, dia 24 de agosto.

O evento tem início previsto para as 5h30, e sairá do Monumento a Nossa Senhora Aparecida, no início da Via Crucis, e seguirá até a gruta de Santa Filomena.

Continuando as homenagens, às 18h, na paróquia Aparecida, será realizado a missa de encerramento das festividades à Santa Filomena.