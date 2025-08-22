Polícia Civil prende 6 durante Operação Redenção

Ação contra o tráfico de drogas realizada pela Delegacia de Vargem, contou com apoio de agentes da região e da GCM

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul desencadeou na noite de quarta-feira, dia 28 de agosto, a Operação Redenção, na Vila Santa Terezinha. Com a mobilização de 18 policiais civis, além de seis guardas civis municipais e emprego de sete viaturas, a ação resultou na prisão de cinco pessoas, na detenção de um adolescente e na apreensão de porções de crack, cocaína, maconha, além de munições e material relacionados ao tráfico de drogas.

À Gazeta de Vargem Grande, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que o setor de investigações da Polícia Civil de Vargem vinha realizando trabalhos nos últimos meses visando combater o tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, especialmente nas ruas São José, São Sebastião e Elisabete.

Conforme explicou, as investigações demonstravam que o tráfico naqueles locais era comandado por moradores de duas residências na Rua São José com a participação de adolescentes. A polícia também apurou que os investigados estavam utilizando um imóvel da rua São Sebastião e outro na rua Elisabete, para a venda e armazenamento das drogas. Para burlar a ação policial, também deixavam as porções de entorpecentes escondidas em locais próximos, inclusive em uma residência abandonada de número 254 da rua São José. As drogas comercializadas seriam cocaína, crack e maconha.

Fotos: Reportagem/G1

Ação policial

“Foi elaborado minucioso relatório de investigação e, em seguida, esta autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca domiciliares para os locais mencionados”, relatou. Após o deferimento do pedido nos autos do processo que segue pela 1ª Vara da Comarca de Vargem Grande do Sul, por volta das 17h45 da quarta-feira, o delegado, junto de policiais civis de Vargem, com apoio dos policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) da Delegacia Seccional de São João da Boa Vista e das delegacias de Divinolândia e São Sebastião da Grama, além de equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem, deu cumprimento aos mandados de busca.

Ao chegarem no local, os agentes se depararam com os investigados em frente aos imóveis da rua São José. Ao serem surpreendidos pela aproximação dos policiais, tentaram sair correndo, dispensando diversas porções de drogas e dinheiro pelo caminho, porém todos acabaram detidos.

Apreensões

As drogas e o dinheiro dispensado por eles durante a tentativa de fuga foram resgatadas. Ao todo, foram apreendidos duas porções de cocaína, 28 pedras de crack e R$ 37,00. Já durante as buscas foram encontrados diversos apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, além de 47 pedras de crack, 12 porções de cocaína, uma porção de maconha e R$ 300,00 em cédulas diversas. Também foram localizadas sete munições intactas de calibre 38 da marca CBC. Além de todos os objetos e drogas localizadas, ainda foram apreendidos aparelhos celulares que estavam em poder dos indiciados e adolescentes infratores, totalizando 10 aparelhos.

O delegado disse que todos receberam voz de prisão e de apreensão e, após serem submetidos a exame médico cautelar, foram apresentados nesta Unidade Policial. Os maiores de 18 anos foram encaminhados à cadeia pública de São João da Boa Vista. Devido aos seus antecedentes um dos adolescentes infratores foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa Andorinhas na cidade de Campinas, enquanto o outro foi liberado ao seu responsável legal.

“O tráfico de drogas realizados pelos criminosos vinha causando transtornos e pavor nos moradores daquele bairro e mesmo com a prisão de vários deles, as investigações continuarão até que os moradores, inclusive idosos e crianças, possam viver em tranquilidade”, finalizou o delegado Antônio Carlos.