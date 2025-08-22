Por volta das 22h55 do último domingo, dia 17, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para verificar um disparo de alarme na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Ao acessar o sistema de videomonitoramento, os agentes identificaram aproximadamente cinco indivíduos no local, cortando cabos elétricos. Os suspeitos estavam munidos de ferramentas e portavam o que pareciam ser armas de fogo.
Antes da chegada da equipe ao local, os criminosos conseguiram cortar os cabos do sistema de câmeras, interrompendo a transmissão das imagens. Quando os guardas chegaram à estação, foram recebidos com disparos de arma de fogo. A equipe da GCM buscou abrigo e respondeu com tiros de advertência.
Os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata próxima, sem conseguir concluir o furto. Devido à pronta resposta da GCM, a ação criminosa foi frustrada, resultando apenas em danos materiais à estrutura da estação. Após a fuga dos criminosos, foi realizada uma varredura no local e, com a situação controlada, os responsáveis pela estação foram acionados para avaliação dos prejuízos causados. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, que dará continuidade às investigações.
Tentativa de furto na Estação de Esgoto termina em troca de tiros com a GCM
