Tentativa de furto na Estação de Esgoto termina em troca de tiros com a GCM

Por volta das 22h55 do último domingo, dia 17, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para verificar um disparo de alarme na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Ao acessar o sistema de videomonitoramento, os agentes identificaram aproximadamente cinco indivíduos no local, cortando cabos elétricos. Os suspeitos estavam munidos de ferramentas e portavam o que pareciam ser armas de fogo.

Antes da chegada da equipe ao local, os criminosos conseguiram cortar os cabos do sistema de câmeras, interrompendo a transmissão das imagens. Quando os guardas chegaram à estação, foram recebidos com disparos de arma de fogo. A equipe da GCM buscou abrigo e respondeu com tiros de advertência.

Os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata próxima, sem conseguir concluir o furto. Devido à pronta resposta da GCM, a ação criminosa foi frustrada, resultando apenas em danos materiais à estrutura da estação. Após a fuga dos criminosos, foi realizada uma varredura no local e, com a situação controlada, os responsáveis pela estação foram acionados para avaliação dos prejuízos causados. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, que dará continuidade às investigações.