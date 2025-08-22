Acidente no Viaduto Miguel Maaz termina em morte de ciclista

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por volta das 15h15 do último sábado, dia 16, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na Avenida Manoel Gomes Casaca, nas proximidades do Viaduto Miguel Maaz. As primeiras informações apontavam para uma colisão envolvendo uma ciclista e uma motocicleta, com vítima em estado grave.

Ao chegarem ao local, os agentes da GCM encontraram a vítima, Antônio Henrique de Mello, 48 anos, caído ao solo de bruços. Ele conduzia uma bicicleta no momento do acidente. Populares já haviam bloqueado o tráfego no trecho visando preservar a integridade da vítima e evitar novos acidentes. A equipe da GCM foi a primeira força de segurança a chegar e foi informada de que uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia sido acionada.

Segundo relatos de testemunhas, o ciclista teria avançado o sinal vermelho e colidido contra uma motocicleta que estava parada, aguardando a liberação do semáforo. O condutor da motocicleta confirmou a versão apresentada pelos populares, afirmando que estava parado quando foi atingido pela bicicleta. Foi acionada a perícia técnica e a CGM preservou o local até a chegada da equipe responsável.

Antônio Henrique de Mello, conhecido popularmente como Henrique Gordão, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na noite do sábado, no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Ele deixou os filhos Luís Otávio, Luís Henrique e Lucas Eduardo, netos, e demais familiares.