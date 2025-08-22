Descumprimento de medida protetiva resulta em prisão

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na manhã da quarta-feira, dia 28 de agosto, para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva em uma residência localizada na Rua dos Paulistas, em Vargem Grande do Sul.

De acordo com os policiais, uma mulher acionou a PM após perceber que seu sobrinho, contra quem possui uma medida judicial de afastamento, havia invadido sua residência pulando o muro e se abrigado na garagem. Ao chegarem, os policiais confirmaram a presença do homem no local.

Questionado, ele afirmou ter conhecimento da medida protetiva em vigor, mas disse que havia pulado o muro “apenas para dormir”. Diante da violação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão. No entanto, ele resistiu à abordagem, tornando necessário o uso de força e algemas para contê-lo, já que, segundo o registro policial, ele demonstrava intenção de fuga e chegou a tentar agredir a equipe com chutes, o que resultou em uma lesão leve em seu próprio pé.

Ele foi levado ao pronto atendimento da cidade, onde passou por exame cautelar e foi conduzido à Polícia Civil. A autoridade de plantão determinou a lavratura do boletim de ocorrência por descumprimento de ordem judicial. Segundo os registros da polícia, o detido já é conhecido por envolvimento em ocorrências anteriores, incluindo furtos e episódios de violência doméstica. Ele permanece preso à disposição da Justiça.