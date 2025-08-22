Sambai.com e Ajax fazem a final do Veteranos

A final do Campeonato de Futebol Amador Veteranos será neste domingo, dia 24 de agosto, a partir das 8h, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, vão se enfrentar Sambai.com e Ajax na disputa pelo título do torneio realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

O Sambai garantiu sua passagem na final ao vencer o Master Prata por 2 a 0. O Ajax se classificou ao bater o Palmeirinha por 1 a 0. As duas partidas foram realizadas no domingo, dia 17.

Nas redes sociais, o diretor do Departamento de Esportes e Lazer, André Leone convidou a população a prestigiar a final do campeonato, que tem como embaixador Tiãozinho Costa.

Fotos: Prefeitura de Vargem Grande