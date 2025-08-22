Abertas as inscrições para a 19ª Corrida da Independência

Seguem até o dia 5 de setembro as inscrições para a 19ª Corrida Pedestre da Independência 2025, que acontecerá no domingo, 7 de setembro, a partir das 7h, com largada prevista para às 8h, na Praça da Matriz. A prova é realizada pela prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Esporte e Lazer.

Com um percurso de 5 km, a corrida é aberta a atletas a partir de 15 anos de idade. As inscrições devem ser feitas até às 12h do dia 5, no Departamento de Esportes e Lazer, à Avenida Regato, nº 407 – Centro, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG original, termo de responsabilidade (fornecido pelo Departamento de Esportes e autorização do responsável, no caso de menores de 18 anos. Além disso, no ato da confirmação da participação no evento, o Departamento solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal).

Premiação

A premiação será dividida por categorias masculinas e femininas, conforme a faixa etária abaixo. Receberão troféus os três primeiros colocados de cada categoria, o campeão geral (masculino e feminino) e os cinco melhores atletas de Vargem Grande do Sul.