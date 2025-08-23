Manuelly é artilheira de campeonato de futsal

Atleta da equipe Sub 12 de futsal do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul, a jogadora Manuelly Cristini de Souza Silva foi um destaque e tanto no torneio da Liga Sanjoanense de Futsal. Jogando junto do time de garotos, ela foi a artilheira do torneio na sua categoria, marcando 7 gols.

O time de Manuelly, não avançou as finais do torneio, foi eliminado na semifinal pela equipe de Leme. Mas o desempenho individual da jogadora foi reconhecido pela Liga Sanjoanense de Futsal, onde Manuelly aparece como destaque do Sub 12, como artilheira.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Elton Silva, pai de Manuelly, comentou que a garota começou a jogar com 5 anos de idade e destacou o feito da filha. “Ela foi artilheira jogando contra time de meninos”, destacou. “Ela está muito feliz por isso”, disse.

Além do Tênis Clube, onde joga há um ano, Manuelly também joga com a equipe feminina de Guaxupé, pelas categorias Sub 14 e Sub 16, e vai disputar duas finais pelas equipes nos próximos dias. Além disso, vai participar da Copa Alterosa de Futsal Feminino, em Minas Gerais.

Com este bom desempenho dentro das quadras, Elton acredita que a filha tem boas chances no esporte. “O próximo passo é correr atrás e realizar o sonho de ser uma jogadora profissional. Com fé em Deus, cremos que vai dar tudo certo”, afirmou.

Foto: Reprodução/Instagram Liga Sanjoanense