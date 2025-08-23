Bushido classifica mais 2 judocas para a final do Paulista

A Associação Bushido de Judô participou no sábado, dia 16, do Campeonato Paulista Inter-regional sub 13, em Ribeirão Preto. A competição é organizada pela Federação Paulista de Judô e classifica os medalhistas para a grande Final do Campeonato Paulista.

A equipe Bushido contou com oito atletas da classe Sub 13 e dois deles conseguiram a classificação. Hilton Barbosa de Carvalho foi campeão no Sub 13 Pesado e Miguel Augusto Scolari foi vice-campeão no sub 13 meio pesado. “Parabéns aos classificados e também aos que não se classificaram, todos lutaram muito bem defendendo nosso escudo e nossa cidade”, elogiou o sensei Daniel Garcia, responsável pelo projeto.

“Agradecimentos a todos da diretoria Bushido, Val Lima, Olavo Ferreira Martins Neto, Marcos Morandim que também trabalhou como oficial técnico na competição e Marcus Aliende, aos pais e mães que acompanharam e torceram, aos nossos parceiros, ao diretor do Departamento de Esportes e Lazer André Leone, ao prefeito Celso Luís Ribeiro e Prefeitura”, agradeceu o sensei.