Câmara aprova requerimento que questiona Zoo

Vereador Paulo César Costa cobra transparência sobre manutenção, gastos e futuro do espaço

Na sessão do dia 12 de agosto, a Câmara de Vargem Grande do Sul aprovou por unanimidade o Requerimento nº 122/2025, de autoria do vereador Paulo César Costa (Podemos), que solicita uma série de informações detalhadas ao Executivo sobre o funcionamento, os custos e as condições atuais do Zoológico Municipal.

O documento, protocolado junto à Mesa Diretora e endereçado ao prefeito, foi motivado por questionamentos levantados na reportagem publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande em sua edição de 10 de agosto. Entre os principais pontos abordados no requerimento, estão a estrutura de pessoal do zoológico, incluindo o número de técnicos especializados (como biólogos, veterinários e zootecnistas) e demais servidores, além dos métodos de controle de frequência e os custos com folha de pagamento. As condições físicas do espaço e a necessidade de reformas, bem como as últimas melhorias realizadas também foram questionadas.

O requerimento pede ainda a frequência das avaliações veterinárias nos animais, o histórico recente de acolhimento de novos espécimes e casos de reintrodução à natureza, além do custo mensal de manutenção do zoológico e eventuais parcerias com universidades, ONGs ou órgãos ambientais. Por fim, questiona informações sobre a reprodução de araras no local nos últimos cinco anos e a identificação do responsável pela gestão do zoo.

Com a aprovação do requerimento, a Câmara espera que o Executivo apresente, dentro do prazo legal, respostas à população. Para Paulinho, a medida visa não apenas fiscalizar o uso dos recursos públicos, mas também fomentar uma discussão mais ampla sobre o futuro do zoológico no município. “A sociedade precisa participar desse debate. O zoológico é um espaço que exige responsabilidade, investimentos e planejamento ambiental. Já passou da hora de avaliarmos seu papel atual e o que ele pode representar para a educação ambiental e a conservação da fauna local”, afirmou.

Em sua reportagem, a Gazeta de Vargem Grande questionou dados atuais sobre a manutenção e custos do Zoo e lembrou que em 2022, quando fez reportagem sobre o espaço público, o zoológico recebia algo em torno de R$ 1 milhão ao ano dos cofres públicos.