Escola Benjamin Bastos recebe medalhas da OBMEP 2024

A Unicamp, em Campinas, sediou na última terça-feira, dia 12, a cerimônia de premiação regional da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), edição de 2024. Essa é a maior olimpíada científica do país, alcançando 99,89% dos municípios brasileiros e mais de 18 milhões de estudantes de instituições públicas e privadas neste ano. Na solenidade, foram entregues 82 medalhas de prata, bronze e ouro aos alunos que foram medalhistas nacionais. Também foram entregues prêmios a escolas e professores.

Da Escola Estadual Benjamin Bastos, de Vargem Grande do Sul, a aluna Ana Júlia de Freitas Oliveira foi uma das premiadas na OBMEP. Em 2023 e 2024, a estudante conquistou a medalha de bronze nacional, além de duas medalhas regionais: uma prata e uma de bronze.

Além de Ana Júlia, outros alunos da escola também foram premiados na OBMEP 2024. Raul Basílio Benedito Fernandes, Mateus Donizeti Valentim, Richard Lucas Occon e Manuela Banin Caio receberam medalhas de bronze na etapa regional da competição.

A professora Neusa Aparecida Bedin Bernardelli, que acompanha os alunos na preparação para a olimpíada, tem se destacado pelo seu trabalho constante no desenvolvimento do talento matemático dos estudantes da Benjamin Bastos, sendo homenageada desde 2021 por seu empenho. Para representantes da escola, esses resultados refletem o comprometimento dos alunos e da equipe pedagógica, que segue incentivando a busca pela excelência no aprendizado da matemática.

Incentivo à matemática

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma competição nacional promovida desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e financiamento dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Educação. Criada para alunos da rede pública, a olimpíada passou a incluir também estudantes de escolas privadas.

Com o objetivo de estimular o interesse pela matemática, descobrir jovens talentos e promover a inclusão social, a OBMEP é dividida em duas fases: uma prova objetiva realizada nas escolas e, posteriormente, uma etapa discursiva nacional. A competição é organizada em três níveis, conforme o ano escolar, abrangendo do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.

Além de medalhas e menções honrosas, a OBMEP oferece prêmios para professores, escolas e secretarias de educação. Os 300 melhores colocados de cada nível garantem vaga na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), ampliando ainda mais as oportunidades acadêmicas para os estudantes.