Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Aparecido Alaion, conhecido como Cidão, aos 74 anos de idade, no dia 15 de agosto. Residia em São Roque da Fartura; deixou a esposa Ana Donizete Alaion; as filhas Magda e Janaína; netas; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério de São Roque da Fartura.

Faleceu o bebê Miguel Garrido, no dia 16 de agosto, de 4 meses, filho do casal Tailany Tobias dos Santos e João Carlos Garrido Júnior. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Terezinha Maria de Lima, aos 87 anos de idade, no dia 17 de agosto. Residia na Vila Santa Terezinha; deixa filhos; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Henrique de Mello, conhecido como Henrique Gordo, aos 48 anos de idade, no dia 16 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou os filhos Luís Henrique, Luís Otávio e Lucas Eduardo; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Moacir Pereira, aos 52 anos de idade, no dia 17 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou os filhos João Vitor e Isabela; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Domingas Medri, aos 91 anos de idade, no dia 18 de agosto. Era viúva de Genésio Cipola; deixou as filhas Maria Helena e Eniza; o genro Marcelo Gabriolli; os netos Luiza, Victor, Olívia e Arthur; os bisnetos Bento, Martim e Miguel e os sobrinhos Alexandre e Francisco. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luís Carlos Ronqui, aos 74 anos de idade, no dia 17 de agosto. Deixou a esposa Maria Luiza Barbosa Ronqui, a filha Leilane, e demais familiares.

Luís Carlos morou durante muitos anos em Vargem Grande do Sul, onde exerceu o comércio de roupas e confecções, até se mudar para São João da Boa Vista, onde passou a residir. Seu sepultamento ocorreu no dia 18 de agosto.

Faleceu Benedito Delsouto Eufrosino, aos 73 anos de idade, no dia 20 de agosto. Residia no Jardim Dolores; deixou primo e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Roseli Viana, aos 44 anos de idade, no dia 21 de agosto. Residia no Jardim Paulista; deixou pais; filho; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Rodrigues Valverde, aos 61 anos de idade, no dia 22 de agosto. Residia na Cohab I; deixou a mãe Dolores Valverde Rodrigues; a esposa Dulcinéia Donizete Rodrigues Valverde; filhos; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Cláudio Fernandes Castoldi, aos 70 anos de idade, no dia 9 de agosto. Deixou a esposa Neiva Aparecida Castoldi; os filhos Alessandro, Cleber e Danieli; genro; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Sueli dos Santos Silva, aos 53 anos de idade, no dia 15 de agosto. Deixou a mãe Aparecida Martins Bianco; o marido Daniel Leme da Silva; a filha Daniela; o irmão Osmair; a cunhada Mara e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Alberto dos Santos Pereira, aos 86 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixou a esposa Iracema Teodoro Pereira; os filhos Delson, Aparecida, Carlos, Cláudio e Clarice; noras; genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu José Osvaldo Prado, aos 62 anos de idade, no dia 14 de agosto. Deixou a esposa Maria das Dores; os filhos Juliano, Pamela e José Osvaldo; o genro Anderson; a nora Tatiane e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Itobi.