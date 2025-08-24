Faleceu o seminarista Rodrigo Reinaldi Ribeiro do Valle

Em comunicado publicado pelo Seminário Diocesano São João Maria Vianney, foi informado o falecimento nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, do seminarista Rodrigo Reinaldi Ribeiro do Valle, aos 29 anos de idade.

Rodrigo era natural de São João da Boa Vista, filho de Lucília Reinaldi Ribeiro do Valle e de Orlando Ribeiro do Valle. Rodrigo era da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e vivia o segundo ano da Etapa da Configuração.

O velório foi realizado na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em São João da Boa Vista, com missa de corpo presente. Seu sepultamento foi realizado nesta sexta-feira, dia 22, no Cemitério São João Batista em São João da Boa Vista.