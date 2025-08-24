Falta de água em alguns bairros irritou moradores

Nos últimos dias, moradores de diferentes bairros de Vargem Grande do Sul têm enfrentado dificuldades no abastecimento de água em suas residências. As principais reclamações foram registradas nos bairros Jardim São Lucas e Vila Polar, onde os relatos de torneiras secas e baixa pressão se intensificaram.

Em grupos de debates no Facebook sobre a cidade e também em comentários em postagens nas redes sociais da Gazeta de Vargem Grande, contribuintes se queixavam sobre a falta de água, que impossibilitava a lavagem das roupas, o banho após o dia de trabalho e prejudicava a elaboração de refeições. Todas cobravam providências urgentes do poder público.

A equipe da Gazeta procurou a Prefeitura Municipal para esclarecimentos. Em nota, a assessoria informou que não houve desabastecimento completo, mas sim redução da pressão da água em determinados períodos do dia. Segundo a administração, esse problema atinge principalmente residências que ainda possuem tubulação antiga de ferro, tanto no hidrômetro quanto internamente, o que dificulta a chegada da água até as caixas d’água.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) informou que suas equipes estão atuando dia e noite na busca de vazamentos ocultos, utilizando o equipamento Geofone, especialmente durante a madrugada, quando há menor consumo e mais facilidade para identificar ruídos na rede. Diversos vazamentos já foram encontrados e reparados, mas a busca continua, segundo reforçou a prefeitura.

Ainda de acordo com o SAE, a rede de distribuição nos bairros afetados é muito antiga e feita de ferro, o que contribui para o surgimento de falhas. A substituição dessa tubulação já está prevista, assim como ocorreu anteriormente na Vila Santana, no Centro expandido da cidade e atualmente na Vila Santa Terezinha.

A estiagem não foi apontada como causa do problema, e também não houve necessidade de interrupções programadas no fornecimento, motivo pelo qual a população não foi previamente avisada. O que ocorreu, segundo a nota da prefeitura, foi uma falha localizada e de difícil identificação, posteriormente resolvida sem a necessidade de desligamento da rede adutora.

Outro ponto esclarecido pela administração foi sobre a qualidade da água. O tratamento não foi afetado, porém pode ocorrer turvamento temporário, provocado pelo rompimento de tubulações antigas, que possibilitam a entrada de terra, ou pela liberação de resíduos acumulados após o reparo da rede.

O SAE reforçou que, em casos de falta de água ou outras ocorrências relacionadas ao abastecimento, a população deve entrar em contato diretamente pelo telefone de plantão: (19) 3641-1011.