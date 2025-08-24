Itobi celebra 127 anos

A cidade de Itobi, vizinha de Vargem Grande do Sul, celebra em 2025 seus 127 anos de história. Fundada originalmente como Vila Nova do Rio Verde, a cidade teve seu desenvolvimento impulsionado pela construção da estação ferroviária Rio Doce, em 1887. A mudança do nome para Itobi, palavra de origem tupi-guarani que remete a “rio verde”, ocorreu em 1898.

Inicialmente pertencente a São José do Rio Pardo e, posteriormente, a Casa Branca, Itobi conquistou sua emancipação política em 1959, graças à mobilização liderada por Alcibíades Pires. Desde então, o município busca seu desenvolvimento com base na agricultura e agropecuária, com destaques para os cultivos de arroz e cana-de-açúcar.

Em comemoração ao seu aniversário, a Prefeitura de Itobi realiza um desfile cívico no dia 31 de agosto, a partir das 9h, na Rua 15 de Novembro. A programação ainda inclui praça de alimentação, feira de artesanato e atrações para toda a família.