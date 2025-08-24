Classificados

Últimos artigos
Itobi celebra 127 anos
A cidade de Itobi, vizinha de Vargem Grande do Sul, celebra em 2025 seus 127 anos de história. Fundada originalmente como Vila Nova do Rio Verde, a cidade teve seu desenvolvimento impulsionado pela construção da estação ferroviária Rio Doce,...
Falta de água em alguns bairros irritou moradores
Nos últimos dias, moradores de diferentes bairros de Vargem Grande do Sul têm enfrentado dificuldades no abastecimento de água em suas residências. As principais reclamações foram registradas nos bairros Jardim São Lucas e Vila Polar, onde os relatos de...