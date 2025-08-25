Delegacia instaurou 150 inquéritos sobre violência doméstica e sexual em 2025

Também foram solicitadas 110 medidas protetivas; delegado elencou ações de combate ao crime na cidade

A violência doméstica contra mulheres continua sendo uma realidade preocupante em Vargem Grande do Sul. De acordo com o delegado titular da Polícia Civil, Antônio Carlos Pereira Júnior, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade registra em média dois boletins de ocorrência por semana envolvendo casos de agressão praticados por parceiros ou ex-companheiros. Visando combater este crime e aumentar a sensação de segurança entre as mulheres de Vargem, o delegado informa que somente em 2025, a Polícia Civil instaurou 150 inquéritos para apurar crimes e diversas prisões foram efetuadas.

Segundo o delegado, os registros de violência doméstica em Vargem ocorrem majoritariamente em dias úteis, quando a delegacia da cidade está em funcionamento. “É importante ressaltar que, aos fins de semana, esses boletins são elaborados na delegacia de São João da Boa Vista, o que demonstra que o problema persiste diariamente, independente do dia da semana”, afirma.

O delegado ressaltou que a DDM tem buscado combater este crime, com trabalho de investigação, pedidos de medidas protetivas e prisões. “Só neste ano de 2025, já instauramos mais de 150 inquéritos policiais para apuração de crimes relacionados a violência doméstica e contra a dignidade sexual, com diversas prisões em flagrante, temporárias e preventivas”, comentou.

Medidas Protetivas

Neste ano, o delegado informou que 110 pedidos de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha foram solicitadas neste ano. Essas medidas são ordens judiciais que visam garantir a segurança das vítimas e podem ser solicitadas diretamente na delegacia, Defensoria Pública, Ministério Público ou junto ao Poder Judiciário.

Essas medidas podem incluir o afastamento imediato do agressor do lar, proibição de contato e aproximação, restrição de visitas aos filhos, entre outras ações. Também existem medidas voltadas para a proteção da vítima, como o acompanhamento policial para retirada de pertences, encaminhamento para abrigos e a garantia de direitos sobre bens e guarda dos filhos. “O descumprimento dessas medidas é crime e pode levar à prisão do agressor”, enfatizou o delegado.

Violência

A violência contra a mulher se manifesta de diversas formas. Além da agressão física, a Lei Maria da Penha reconhece como violência doméstica os abusos psicológicos, morais, sexuais e patrimoniais. São casos que muitas vezes não deixam marcas visíveis, mas causam profundos impactos emocionais e sociais.

Em casos de emergência ou suspeita de violência, a denúncia pode ser feita pelo número 180, Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito, sigiloso e especializado. A orientação é que, sempre que possível, a vítima procure ajuda o quanto antes, mesmo que ainda esteja em dúvida sobre como agir.

A sociedade também pode colaborar, qualquer pessoa que presencie ou tenha conhecimento de uma situação de violência pode e deve denunciar.

DDM

Uma das mais antigas do Estado de São Paulo, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Vargem foi criada em agosto de 1992. A unidade teve como titular a delegada Anna Valéria Annunziata. Com a aposentadoria de Anna Valéria em 2019, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior passou a acumular as titularidades da Delegacia do município e da DDM.

Em novembro do ano passado, o delegado Ivan de Azevedo Lopes Júnior assumiu a DDM. Porém neste mês de agosto, ele foi aprovado em concurso público no Estado do Paraná. Assim, o delegado Antônio Carlos voltou a acumular a titularidade da DDM.

Atualmente a DDM funciona junto ao prédio da Delegacia de Vargem e conta com dois escrivães. O delegado lembrou que está em andamento um projeto para construção de prédios separados para a Delegacia do Município e da DDM. “Provavelmente, em breve, serão designados novos funcionários para a DDM, principalmente investigadoras”, afirmou, ressaltando que a Delegacia de Defesa da Mulher de Vargem é uma das mais antigas do Estado e sempre foi muito atuante.

A delegacia fica localizada à Rua Major Correia, 527, Centro, telefone: 3641-1030