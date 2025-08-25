1ª Caminhada Lilás pelo fim da violência contra a mulher

Em apoio à campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, será realizada a 1ª Caminhada Lilás, no próximo domingo, dia 31. A ação é organizada pelos Departamentos de Ação Social, Esportes e Lazer, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A concentração será às 8h na Praça da Matriz, de onde os participantes seguirão até a Represa Eduíno Sbardellini. Ao final do percurso, haverá atividades, palestra e sorteios, promovendo informação e engajamento da comunidade sobre o tema. A iniciativa busca mobilizar a população para a importância do enfrentamento à violência contra a mulher.

A organização convida toda a população a participar do evento. Para apoiar a causa, os participantes são incentivados a vestir-se de lilás ou roxo, cor símbolo da campanha.