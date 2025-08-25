Defesa Civil, Bombeiros e GCM combateram incêndio de grandes proporções no domingo

Equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, além de pessoal do Corpo de Bombeiros, se desdobraram na tarde do domingo, dia 24 de agosto, para debelar um incêndio de grandes proporções, localizado atrás do Free Motel, na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista.

Conforme o relatado à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, as chamas teriam começado por volta das 14h. O tempo seco e o sol, que elevou a temperatura máxima a 32º, contribuíram para que o fogo se alastrasse rapidamente e atingisse uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, colocando em risco os imóveis que existem naquela região.

Foi necessário uso do caminhão e caminhonete da Defesa Civil, além da unidade do Corpo de Bombeiros, para combater o incêndio. Moradores de propriedades próximas auxiliaram as equipes no enfrentamento às chamas, até que o Fogo foi debelado e os riscos a residências e a propagação de mais focos fossem eliminados

Pela GCM de Vargem, atenderam a ocorrência o subinspetor Garcia, e os GCMs Fonseca, Rafael e Mello.

Fotos: GCM