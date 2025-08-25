Jovem é preso com drogas e réplica de pistola durante cumprimento de mandado

Um jovem de 20 anos, morador do Jardim Ferri, foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 25, em Vargem Grande do Sul durante uma operação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

A ação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva expedido contra o rapaz, mas acabou resultando também em um flagrante por tráfico de drogas.

Segundo informações do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o suspeito foi localizado em sua residência enquanto policiais realizavam as diligências. Durante a revista, foram encontradas 15 porções de maconha, uma porção de droga sintética conhecida como “dry”, uma porção de ecstasy, além de um aparelho celular, um prato e uma tesoura com resquícios de entorpecente, embalagens do tipo zip-lock, um coldre e uma réplica de pistola.

O jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Depois de concluídos os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado para a cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.