Painel: Aprovada

Presente na discussão

Alguns temas de matérias publicadas na edição do dia 16 de agosto pelo jornal Gazeta de Vargem Grande foram utilizados pelos vereadores na última sessão de Câmara, realizada segunda-feira, dia 18 de agosto. Matérias como Vargem é agora município de interesse turístico, a questão do zoológico municipal, curso de batata e até a situação do Hospital de Caridade, pautaram os trabalhos dos vereadores municipais.

Aprovada

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes esteve na Câmara Municipal na última sessão e fez uso da palavra por ocasião do julgamento de suas contas referentes ao ano de 2023, que estavam em análise pelos vereadores, após ter tido parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os vereadores aprovaram por unanimidade as contas de Amarildo.

Nas suas redes sociais, o prefeito comemorou o fato e agradeceu aos vereadores. “É a 11ª conta aprovada pelo TCE-SP e ratificada pela Câmara Municipal”, comentou o ex-prefeito, que também agradeceu a todos os diretores e servidores que trabalharam com ele e que tornaram isso possível, segundo Amarildo.

R$ 100 milhões

Na sua fala, Amarildo disse que conseguiu no seu último ano de governo e que estão sendo realizados agora, cerca de R$ 100 milhões em investimentos para Vargem Grande do Sul, dinheiro este que veio tanto do governo do Estado, como também do governo federal e que não se trata de empréstimos. Citou como exemplo, a pavimentação da estrada da Lagoa Branca, casas do CDHU, creche, construção do postinho de Saúde da Vila Polar, recurso para o lago do Zecão, dentre outras obras em andamento e que ainda serão iniciadas.

Julgamento próximo

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve começar a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o núcleo duro acusado da trama golpista que queria implantar uma ditadura no Brasil no começo de setembro. A primeira sessão está agendada para o dia 2 de setembro, às 9h.

Repercutiu

A Polícia Federal encontrou no celular do ex-presidente Bolsonaro dados do que poderia ser seu pedido de asilo na Argentina, visando fugir da Justiça brasileira. A notícia repercutiu em vários jornais importantes do mundo.

Mandou o pai tomar no c…

“Vai Tomar No C… seu ingrato do c…”. Xingou o deputado federal Eduardo Bolsonaro no celular ao seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, conforme relatou a Polícia Federal. O xingamento teria ocorrido após entrevista onde o pai chamou Eduardo de imaturo, por este entrar em conflito com o governador Tarcísio de Freitas. Eduardo tem pretensão de também sair candidato a presidente da República no ano que vem e Tarcísio é um dos pretendentes do bolsonarismo.

Malafaia na mira

A Polícia Federal está investigando o pastor Silas Malafaia, um dos principais apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele teve passaporte apreendido, está proibido de deixar o Brasil e proibido de falar com Bolsonaro. Malafaia estaria sendo investigado por suposta participação em crime de coação contra as investigações de tentativa de golpe de Estado no Brasil por Bolsonaro e cia.