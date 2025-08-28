Professores da Flávio Iared participam de formação com musicista

A maestrina, professora palestrante, cantora e musicista Dayse Fagan Fonseca, a convite da vice-diretora da Emeb Flávio Iared, Roberta Cassiano, esteve na escola no dia 20, para ministrar uma formação dos professores.

Na escola, os adultos, participaram das atividades musicais do jeito que as crianças gostam, de forma lúdica. Segundo a direção, os jogos e brincadeiras contagiantes, ampliaram o repertório de atividades dos educadores. “Atividades recheadas de conteúdos e habilidades indispensáveis para a formação do ser humano de forma integral, que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo e sociocultural daqueles que serão o nosso futuro: as crianças”, destacou a postagem da escola em suas redes sociais.

Dayse compartilhou suas experiências internacionais e o trabalho que desenvolve ao longo dos seus 10 anos trabalhando com formação de professores. “De forma interligada ela trouxe teoria musical, apreciação ativa, criação, performance e técnicas de: expressão corporal, ritmo e instrumentos de percussão”, informou a postagem.