Grande quantidade de drogas é aprendida na Vila Esperança

Durante patrulhamento realizado na noite de quarta-feira, dia 27, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu uma expressiva quantidade de entorpecentes no bairro Vila Esperança.

A ação ocorreu após informações recebidas pela corporação que uma mulher armazenava drogas em sua residência.

Ao chegarem no local, a suspeita prontamente recebeu os policiais e confessou que recebia R$ 100,00 por semana pra guardar as drogas.

Ao adentrarem na residência, foi encontrado diversos tabletes de maconha, porções de cocaína, além de balança de precisão, faca e embalagens utilizadas para a comercialização da droga. Um telefone celular também foi apreendido.

Segundo informou a PM, ao ser questionada de quem seria as drogas, a mesma permaneceu em silêncio.