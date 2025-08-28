Grande quantidade de drogas é aprendida na Vila Esperança

Durante patrulhamento realizado na noite de quarta-feira, dia 27, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu uma expressiva quantidade de entorpecentes no bairro Vila Esperança.
A ação ocorreu após informações recebidas pela corporação que uma mulher armazenava drogas em sua residência.
Ao chegarem no local, a suspeita prontamente recebeu os policiais e confessou que recebia R$ 100,00 por semana pra guardar as drogas.
Ao adentrarem na residência, foi encontrado diversos tabletes de maconha, porções de cocaína, além de balança de precisão, faca e embalagens utilizadas para a comercialização da droga. Um telefone celular também foi apreendido.
Segundo informou a PM, ao ser questionada de quem seria as drogas, a mesma permaneceu em silêncio.
Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e a mesma foi conduzida à delegacia de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.