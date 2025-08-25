Reforma do Hospital é feita com recursos públicos e doações

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, José Geraldo Ramazotti, interventor do Hospital de Caridade, fala dos momentos importantes que está passando a entidade de Vargem Grande do Sul. “Diversos setores estão atualmente em obras, entre eles o antigo ambulatório, a recepção e o laboratório. Entramos na etapa inicial de uma reforma estrutural que exige bastante trabalho técnico, estamos fazendo a preparação, o escoramento e a construção de vigas, para então proceder à remoção de paredes internas. Tudo isso é necessário para adequar e modernizar o ambiente e oferecer um atendimento mais digno à população”, afirmou ele.

Ramazotti explicou que as reformas só estão sendo possíveis graças ao apoio de parlamentares. “Os recursos que estamos utilizando atualmente vêm de uma emenda parlamentar da deputada Luísa Erundina, que englobava tanto o ambulatório, que já foi inaugurado, quanto os setores que estão agora em obra”, contou. Essa emenda foi destinada ao Hospital a pedido do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos).

Além disso, há também obras no pátio frontal, que incluem melhorias no estacionamento e na iluminação. Essa parte da reforma será realizada com recursos provenientes de emendas impositivas da Câmara Municipal, na gestão passada, conforme detalhou Ramazotti. “Nosso trabalho não para por aí. Mesmo com as dificuldades, continuamos buscando formas de arrecadar recursos para manter o Hospital em funcionamento e dar continuidade aos projetos”, disse.

Ajuda

O cidadão que desejar colaborar com o Hospital pode fazer isso de várias formas: se tornando sócio mensalista; adquirindo a rifa do Sicredi, que está disponível na Papelaria Menil ou diretamente com o interventor; pagando a guia azul do carnê do IPTU; fazendo doações via PIX para a chave pix@hospitaldecaridade.org, ou contribuindo com alimentos como leite, pó de café e legumes.

“No próximo mês, teremos a Festa das Nações, um evento importante para nossa arrecadação. Toda verba arrecadada na festa é destinada exclusivamente ao Hospital. Quem quiser ajudar pode doar bebidas que serão vendidas durante o evento, como cervejas Antartica ou Brahma, além de refrigerantes como Coca-Cola em latas de 350 ml”, disse Ramazotti.

“Além de recursos, também buscamos constantemente por novos profissionais médicos, para reforçar nossa equipe e melhorar ainda mais o atendimento à população. A escassez de recursos é uma realidade constante em nosso Hospital. Para cada novo investimento, dependemos de suplementações, seja de origem federal, estadual ou municipal”, avaliou.

Sobre as obras em andamento, Ramazotti adiantou que o cronograma prevê que elas sejam concluídas até junho de 2026. “Mas nossa missão não termina com essa etapa. Nossa prioridade após a conclusão é realizar a troca do gerador de energia elétrica e do transformador, equipamentos essenciais para o funcionamento do Hospital”, afirmou.

Economia

O interventor disse ainda que o Hospital de Caridade está em fase final para a instalação de uma usina fotovoltaica, que será executada pela Elektro. “Essa usina será responsável por gerar cerca de 50% da energia consumida pelo Hospital, o que representará uma economia significativa e um passo importante em direção à sustentabilidade”, comentou.

“Com o apoio da população, dos parlamentares e de toda a comunidade, seguimos firmes no propósito de garantir um atendimento de saúde mais digno e eficiente para todos os moradores de Vargem Grande do Sul e região”, afirmou Ramazotti.