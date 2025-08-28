Caminhão tomba na estrada para São Roque

Mais um acidente foi registrado na SP-215, rodovia que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de São Roque da Fartura. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Vargem, que atendeu a ocorrência, uma carreta tombou na via na noite da segunda-feira, dia 25, deixando o motorista ferido.

O acidente aconteceu por volta das 21h, na altura do quilômetro 8 da via. A carreta tombou e o condutor, um homem de 49 anos, residente em Sorocaba (SP), ficou preso nas ferragens. Foi necessário realizar o desencarceramento da vítima, em uma ação que durou cerca de 30 minutos.

O motorista foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, pela Equipe de Resgate da GCM, com o subinspetor Garcia e GCM Francisco.

A vítima sofreu fratura nas costelas e também apresentou ferimento na perna, permanecendo sob os cuidados da equipe médica plantonista para avaliação e demais procedimentos. Por conta do acidente, a via ficou parcialmente bloqueada por alguns momentos.

Além da GCM, também atuaram na ocorrência equipe do Corpo de Bombeiros, do Policiamento Rodoviário e da concessionária Renovias.