Ninguém se apresenta para licitação da Festa da Batata

Por
Gazeta
-
Festa da Batata em 2024 atraiu grande público

Tradicional festa não deverá ocorrer este ano e show poderá ser realizado na Represa Eduíno Sbardelini

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou que nenhum empresário se apresentou para participar da licitação que visava a contratação de empresa especializada ou consórcio regularmente constituído, para a realização da 30ª Festa da Batata de Vargem Grande do Sul, que seria realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2025.
Como consequência, torna-se difícil a realização da Festa da Batata este ano, que tinha como um dos principais referenciais, a comemoração do aniversário de Vargem Grande do Sul que acontecerá no dia 26 de setembro. O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), apurou o jornal, estuda nos próximos dias se tomará a decisão de contratar algum show para festejar o aniversário da cidade no Bosque Municipal, junto à Barragem Eduíno Sbardellini, de acordo com as possibilidades financeiras do município.
O chamamento para a licitação foi publicado no dia 8 de agosto, no Diário Oficial da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, e tudo leva a crer que o pouco tempo entre a escolha da empresa vencedora e os dias de realização da festa – pouco mais de 20 dias, pode ter contribuído para que ninguém se apresentasse, pois haveria poucos dias para preparar uma festa desta magnitude, com altos custos e tendo de atrair um grande público para fazer frente aos gastos.
Caso houvesse um vencedor do certame, o mesmo teria a permissão de uso precário e direito de exploração comercial do Recinto de Exposições “Christiano Dutra do Nascimento”, para realizar a festa, uma das mais tradicionais da região.
O critério de julgamento seria o de maior lance para uso do Recinto, com as propostas sendo abertas no dia 29 de agosto, às 9h. Para viabilizar a festa, a prefeitura iria contribuir com a energia elétrica, a limpeza do recinto e ceder máquinas e equipamentos para manutenção do local.

EAPIC também foi cancelada

Recentemente, a EAPIC de São João da Boa Vista, uma das mais tradicionais festas da região também foi cancelada este ano por falta de empresários interessados em realizar a festa. A não realização da EAPIC poderia até ter encorajado os empresários do ramo, pois haveria um público na região que poderia vir assistir os shows em Vargem, mas o tempo curto para realizar a Festa da Batata pode ter pesado na decisão das empresas em não participar do certame de licitação da Festa da Batata.

Caberia à empresa vencedora

Caso houvesse uma empresa ganhadora para a realização da Festa da Batata 2025, a mesma se obrigaria a contratar os shows sertanejos, e poderia explorar a praça de alimentação, os camarotes, os valores dos ingressos e as publicidades que seriam realizadas no recinto durante a festa, com a participação das empresas da cidade e região.
Também teria ficado acertado que no dia 25 de setembro, quinta-feira, primeiro dia da festa, os portões seriam liberados e a prefeitura iria arcar com o show que seria apresentado neste dia. Também estava previsto na 30ª Festa da Batata, além dos shows sertanejos, a realização de um rodeio completo, prova dos 3 Tambores e Team Penning.
Mas, não houve interessados e a Festa da Batata dificilmente será realizada este ano, a não ser que o prefeito mande realizar nova publicação da licitação, mudando a data para outubro ou novembro, o que, nesta altura do campeonato, é cada vez mais difícil de acontecer, avaliam pessoas próximas ao chefe do Executivo.

