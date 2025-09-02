Festa das Nações começa na quinta, dia 4 de setembro

Um dos mais aguardados eventos do calendário cultural de Vargem Grande do Sul, a Festa das Nações deste ano começa na quinta-feira, dia 4 de setembro e se encerra no domingo, dia 7. A festa conta com a participação de grupos de música e de dança da cidade, além, de apresentações de alunos de escolas das redes pública e privada de Vargem e também de grupos e associações que atuam no município. Somando às atrações do palco, a festa proporciona uma viagem gastronômica por diversas culturas do globo, nas barracas organizadas pelas entidades assistenciais da cidade.

Criada em 2001, a Festa das Nações, organizada pelo Departamento de Cultura e Turismo, chega à sua 23ª edição com o objetivo de promover a paz, a integração e o entendimento entre diferentes culturas por meio da música, dança, vestimentas típicas e, claro, da gastronomia internacional.

“Há meses, voluntários e participantes estão envolvidos nos preparativos para garantir uma programação rica e emocionante. Os ensaios, que começaram há algum tempo, ganham ritmo ainda mais intenso neste mês, para que tudo ocorra conforme o planejado”, comentou Lucas Buzato, chefe de equipe do departamento de Cultura.

O evento contará com a participação de grupos culturais, escolas municipais, estaduais e particulares, entidades, academias e clubes. As apresentações prometem encantar o público com coreografias que representam diferentes países e seus costumes. Além disso, os visitantes poderão saborear uma grande variedade de pratos típicos da culinária internacional, um dos grandes atrativos da festa.

Conheça o cardápio da 23ª Festa das Nações

A 23ª Festa das Nações promete encantar não apenas pela programação cultural, mas também pela diversidade gastronômica. Cada entidade participante representará um país, trazendo pratos típicos que buscam oferecer ao público uma verdadeira viagem de sabores. Entre as opções, o visitante poderá saborear receitas tradicionais de diferentes partes do mundo, desde massas e carnes, até doces e bebidas típicas, valorizando a riqueza cultural e culinária de cada nação.

Os pratos serão preparados pelas entidades beneficentes e grupos participantes, garantindo não só qualidade e sabor, mas também a arrecadação de recursos para importantes causas sociais do município.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais representará a Argentina e irá trazer espetinho, bife chourizo, pão de alho e queijo coalho. O grupo Demolay, comandará a barraca da Holanda, vendendo batatas assadas e torta alemã. A Associação Lucas Tapi lidera a barraca África, oferecendo galinhada, mandioca frita e torresmo de rolo.

A Associação Dom Bosco representando a França vai comercializar bolos recheados e tortas. A Casa de Passagem, com a barraca do Brasil, venderá quibe, arroz de carreteiro, esfiha e batata frita no cone. A Maçonaria Renascença II, terá também a barraca Brasil, vendendo lanche de pernil e lanche de linguiça.

A Associação Bushidô, com a barraca dos EUA vai oferecer hambúrguer com batata frita. Os Escoteiros Curumins da Mantiqueira representarão México e Japão, com sushi, caipiosaquê, yakissoba, tequila e mojitos. Portugal será o tema da barraca do Rotary, com bolinho de bacalhau, arroz doce, churrasco grego e pastel de belém.

Já a Associação Setembro comandará a barraca da Itália, vendendo focaccia, pizza e nhoque. O Grupo Mão Amiga também terá a Itália em sua barraca, vendendo polenta no molho à bolonhesa e macarrão. O Obreiros do Bem representará a Suíça, vendendo crepe de chocolate, pizza, frango, queijo e Sorvete na Chapa.

Em sua barraca, a Paróquia Sant’Ana venderá pastéis, chocolates e maçã do amor. Por fim, o Hospital de Caridade comandará o bar, vendendo bebidas em geral.