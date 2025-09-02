Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu o Caju Massagista

Faleceu nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, em Vargem Grande do Sul, Celso Acácio Nunes, o conhecido Caju Massagista, aos 62 anos de idade.

Ele tornou-se muito conhecido na cidade por sua atuação como profissional no ramo, pela gentileza com que a todos tratava e pelas festas em homenagem a São Cosme e Damião que realizava. Santos da igreja católica que foram irmãos gêmeos e médicos na antiguidade, praticavam o bem e depois com o sincretismo religioso no Brasil, também passaram a ser homenageados pelas religiões de origem africanas. No dia de São Cosme e Damião, que acontece em setembro, balas e doces são distribuídos às crianças.

Caju residia no Jardim Fortaleza; era viúvo de Maria de Lourdes Nunes; deixou os filhos Eduardo, Bruno e João Felipe; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o ex vereador Alex Minelli

Faleceu no dia 24 de agosto, o advogado e ex-vereador Alex Meglorini Minelli, em Mogi Mirim, onde estava internado, aos 44 anos de idade.

Presidente do Partido Republicanos, advogado atuante na cidade, dr. Alex foi vereador na gestão do prefeito Celso Itaroti em 2012, sendo reeleito na gestão de Amarildo, em 2016.

Com atuação discreta como vereador, sempre pautando pelo respeito às leis, ganhou o respeito de seus pares quando atuava no Legislativo de Vargem Grande do Sul.

Dr. Alex conciliava seu trabalho de advocacia e também como atual assessor jurídico da presidência na Câmara Municipal.

O prefeito Celso Ribeiro, que é do mesmo partido que era presidido por Alex, decretou luto oficial por três dias no município.

Dr Alex deixou os pais Maria Meglorini Minelli e Luís Antônio Minelli, o irmão Ronaldo, a esposa Jamille Arruda, as filhas Giovana e Helena, sobrinhos e demais familiares. Seu velório foi realizado no dia 24, na Câmara Municipal de Vargem Grande do sul, e seu sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida Zani Caciabue, conhecida por Néna, aos 87 anos de idade, no dia 22 de agosto. Residia na Vila Polar; era viúva de Luiz Caciabue; deixou os filhos Benedito, Conceição, Wilson e Mônica; netos; bisnetos e a irmã Cássia Goretti. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Inair Aparecida Radaeli, aos 78 anos de idade, no dia 23 de agosto. Resida na Cohab V; deixou o filho Gustavo; irmã e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Gabriel Bento, aos 92 anos de idade, no dia 24 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Maria José de Oliveira Bento; os filhos Daniel, Sueli, Maria, Sérgio, Fernando, Andréia, Cidinha, Laércio e Hernesto; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jércia Bocaiuva, aos 55 anos de idade, no dia 24 de agosto. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou o marido Luiz Fernando Breve; os irmãos João Carlos, Manoel, Lena, Dunga, Sônia e Joana; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Carnaroli Filho, conhecido por Luizinho, aos 73 anos de idade, no dia 24 de agosto. Residia na Vila Santana; era viúvo de Helenice Íris Carnaroli; deixou as filhas Simone e Eliane; os netos André, Ana, Rafaela e Andrey. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Primo Dessordi, aos 88 anos de idade, no dia 25 de agosto. Residia no Centro, deixa a esposa Matilde Otero e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Adir Cabral, aos 80 anos de idade. Residia no Jardim Dolores, deixou a esposa Teresa; os filhos Sueli, Adir, Silvia, Sandra, Sandro, Márcia e Elizabeth; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Morali Rodrigues, aos 84 anos de idade, no dia 25 de agosto. Residia na Vila Santa Terezinha; era viúva; deixa filhos; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Miguel Milanez, aos 93 anos de idade, no dia 27 de agosto. Residia no Jardim São Luís. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, a professora Aparecida de Fátima Seixas Aliende, aos 64 anos de idade. Fátima era natural de Vargem Grande, e atualmente estava residindo em Nova Odessa, deixou o marido João Carlos Aliende, os filhos Gabriela e Rômulo, o genro Tiago, a nora Michelle, os netos Lavínia, Laura e Théo, irmãos, sobrinhos e demais familiares.

Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade, onde seguiu para o Crematório de Vila Alpina em São Paulo.

Faleceu Carlos Roberto Siqueira, conhecido por Carlinhos Paulista, aos 67 anos de idade, no dia 28 de agosto. Residia no Jardim São Luís; deixou a esposa Sirleide Mendonça Siqueira; os filhos Juninho e Roberta; nora; genro; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Itobi

Faleceu José Aparecido Ribeiro, conhecido por Jacaré, aos 75 anos de idade, no dia 26 de agosto. Deixou a esposa Divina; os filhos Amanda, Airton, Paulo, Ricardo, Reginaldo, Anderson e Eduardo. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antônio Donizete Rodrigues, aos 65 anos de idade, no dia 24 de agosto. Deixou a esposa Marlene e a filha Letícia. Seu sepultamento foi realizado no dia, 24, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Geny da Silva Ricci, aos 89 anos de idade, no dia 26 de agosto. Deixou os filhos Sérgio, Cláudio, Sandra, Tânia e Márcia. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Yukei Nagand, aos 69 anos de idade, no dia 27 de agosto. Deixou os filhos Luís Fernando e Bruna; o genro Vinícius e a nora Vanessa. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Itobi.