Agradecimento

Fabrício Weslley da Silva, morador de Porto Ferreira que sofreu uma grave queda durante a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e após socorro e um período de internação, se recuperou do acidente, esteve em Vargem para agradecer o apoio que recebeu. Ele agradeceu a Comissão Organizadora da Romaria de Vargem Grande do Sul, ao prefeito Celso Ribeiro, o amigo Marcos Martins, de Porto Ferreira pela visita e toda ajuda que lhe foi oferecida após a queda do boi, ocorrida momentos antes da saída da Romaria.