Editorial: O papel da Câmara Municipal na preservação ambiental

Três importantes projetos dos vereadores municipais caso sejam aprovados ou apreciados neste mês de setembro, poderão ter impactos importantes no meio ambiente de Vargem Grande do Sul. Eles estão devidamente descritos na matéria da página 3 desta edição e falam do plantio de árvores no município. No próximo dia 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore.

Em tempos de mudanças climáticas, escassez hídrica e crescimento urbano acelerado, a responsabilidade ambiental deixou de ser uma opção: tornou-se uma urgência. Nesse contexto, é fundamental reconhecer o papel estratégico que a Câmara Municipal desempenha na criação de leis e políticas públicas que garantam um futuro mais verde e sustentável para os municípios.

Entre as diversas frentes de atuação possíveis, uma se destaca pela sua simplicidade, efetividade e simbolismo: o plantio de árvores. Legislar para promover, incentivar e até tornar obrigatória a arborização urbana é uma ação concreta com impactos positivos diretos na qualidade de vida da população.

As árvores não são apenas elementos decorativos nas ruas e praças. Elas reduzem a temperatura ambiente, melhoram a qualidade do ar, contribuem para a infiltração da água da chuva, diminuem a poluição sonora e ainda favorecem a biodiversidade urbana. Em tempos de ilhas de calor nos centros urbanos, plantar árvores é plantar saúde.

Como cabe à Câmara Municipal criar e fiscalizar leis que assegurem a preservação das áreas verdes existentes, projetos como o proposto pelo vereador Rafael Coracini (MDB) incentivando o plantio de árvores na Barragem Eduíno Sbardellini; o do vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) que determina o plantio de árvore na frente do imóvel para obter-se o Habite-se e os dos vereadores que poderão aprovar emendas impositivas para que a prefeitura municipal adquira árvores para serem plantadas no Parque Águas do Rio Verde, só tendem a confirmar a importância da Câmara Municipal na melhoria do meio ambiente do município.

Mais do que um gesto ambiental, o plantio de árvores é um ato de justiça intergeracional. Estamos falando de garantir que nossos filhos e netos possam viver em cidades mais frescas, saudáveis e acolhedoras. Para isso, é preciso sair da retórica e partir para a ação legislativa.

Por isso, é urgente que nossos vereadores municipais compreendam que legislar em favor do meio ambiente não é um luxo, mas uma responsabilidade constitucional e moral. Que o verde não esteja presente apenas na cor do brasão de Vargem Grande do Sul, mas que seja um compromisso real com o futuro.

Foto: Reportagem