Painel: Congresso

Nelsinho recupera direitos políticos

O ex-prefeito e deputado estadual Nélson Mancini Nicolau de São João da Boa Vista teve seus direitos políticos recuperados, conforme sentença publicada recentemente pela Justiça. Um dos políticos mais atuantes da região, também um dos mais corretos e injustiçados, com a decisão, Nelsinho que já governou São João por diversas vezes, está livre e com plenos direitos políticos restituídos.

Barros Munhoz esteve em Vargem

Na semana que passou, o deputado Barros Munhoz esteve novamente visitando Vargem, junto ao gabinete do prefeito Celso Ribeiro e foi vistoriar em conjunto várias obras que estão sendo feitas na cidade e tem verba conseguida pelo deputado, que segundo o prefeito, é o que mais ajuda o município.

Zerando o déficit

Barros e o prefeito estiveram na creche que está sendo construída na Cohab VI e leva o nome da professora “Fábia Ferrari Cachola” e que nas palavras do prefeito, depois de pronta deve zerar o déficit de vagas nas creches de Vargem Grande do Sul, com todas as mães podendo ter seus filhos sendo cuidado enquanto trabalha para o sustento do lar.

Alckmin no México

Na contramão do tarifaço de Trump, em busca de novos mercados, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra Simone Tebet e comitiva federal celebraram acordos importantes de comércio e investimentos com o México. Eles foram recebidos pela presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum.

Congresso

O vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade) esteve participando nesta semana, do Congresso Estadual de Municípios, realizado em São Paulo e representando a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.