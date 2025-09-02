Vargem passou a ter CEPs específicos para suas ruas

Vargem Grande do Sul sempre teve um único Código de Endereçamento Postal (CEP), o 13880-000. No entanto, desde a última sexta-feira, dia 29, o município passou a contar com CEPs individualizados por ruas. Agora, a cidade conta com CEP que vai variar do 13880-000 a 13889-999 e terá como CEP rural o 13888-899.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com os Correios, que explicaram a atualização dos códigos na cidade. Segundo o informado, com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores.

Segundo os Correio, a nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na localidade. O sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os dados novos por logradouro.

Exemplos

Com a atualização, algumas ruas possuem agora um único CEP para toda sua extensão, como por exemplo, a rua Ângelo Buzato, no Jardim Paraíso I, que agora conta com o CEP 13884-094. Já outras vias que atravessam mais de um bairro, têm CEPs diferentes para cada trecho. A Rua Rogério Otero, conta agora com o CEP 13886-658 na altura da Cohab 3, quando ela segue pelo Jardim do Lago II, o CEP é o 13886-688. Ao seguir pelo Jardim Dolores, a rua Rogério Otero passa a ter o CEP 13886-700 e na altura do Jardim São José, ela tem o CEP 13886-586.

