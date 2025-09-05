Procurado pela Justiça foi pego na Polar

A Polícia Militar capturou homem procurado da Justiça em Vargem Grande do Sul, na tarde de domingo, 31 de agosto.

Durante patrulhamento na região da Vila Polar, a equipe da PM abordou o indivíduo, que foi identificado e após a constatação de que se tratava de um procurado pela Justiça, acabou sendo apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi formalizada a prisão.